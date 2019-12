Aéronautique. Quel avenir pour Latécoère ?

Annoncée en juin, l’offre publique d’achat (OPA) du fonds d’investissement Searchlight Capital Partners sur Latécoère est actée depuis le 3 décembre dernier. Une officialisation qui n’a pas manqué de faire réagir à Toulouse, où le groupe est une figure du secteur aéronautique depuis plus de 100 ans. Et ce malgré les propos rassurants de Yannick Assouad, directrice générale de Latécoère, qui assurait mi-septembre que le groupe resterait français. D’ici le 20 décembre, le fonds pourrait en effet accéder à 90 % du capital.

« Nous ne pouvons perdre la souveraineté sur nos technologies les plus innovantes »

Le 7 décembre, c’est le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, qui exprimait ses craintes dans un communiqué, réaffirmant l’enjeu en termes industriel et d’emploi que représentait l’avenir de Latécoère. Il rappelait que le conseil de Toulouse Métropole avait demandé le 21 novembre dernier que le gouvernement mette à l’étude « la possibilité pour Bpifrance d’acquérir les 10 % du capital de Latécoère » et « les méthodes permettant d’écarter tout risque industriel lié à cette OPA ».

Regrettant l’absence de réponse, malgré l’obligation pour Searchlight de rétrocéder 10 % du capital de Latécoère à un fonds français, Jean-Luc Moudenc s’inquiète de « la fuite vers l’étranger de technologies telles que le Lifi ». « Nous ne pouvons fermer les yeux sur ce risque et perdre la souveraineté sur nos technologies les plus innovantes. La puissance publique doit prendre toute sa part et assurer ainsi un droit de regard sur l’avenir industriel de Latécoère et celui de ses salariés », concluait le président de Toulouse Métropole.

Un avis partagé par Jean-Louis Chauzy, président du Ceser Occitanie, qui affirmait en septembre ne pas vouloir « participer au suicide de l’industrie aéronautique française » et défendait « un patriotisme industriel ». La présidente de Région Carole Delga avait évoqué avec Yannick Assouad trois priorités lors de leur rencontre il y a quelques mois, avec le maintien de l’entreprise en Occitanie, le maintien des emplois et de la sous-traitance locale et se dit « vigilante » sur la question. Le Conseil départemental de Haute-Garonne appelle de son côté l’État à « assumer le plus rapidement possible ses responsabilités » pour sauvegarder la souveraineté de Latécoère. « Encore une fois, nous constatons les dérives de l’économie néo-libérale guidée par le profit et le rendement immédiat », a déclaré son président Georges Méric.

La CGT sur ses gardes

Du côté de la CGT Latécoère, qui avait publiquement fait part de son hostilité à cette opération, on reste méfiant en attendant de voir les prochaines étapes. « Searchlight est aujourd’hui actionnaire majoritaire et leur intention est de devenir actionnaire unique et de retirer Latécoère de la cotation en bourse », assure Florent Coste, secrétaire du syndicat CGT Latécoère.

S’il ne craint pas un déménagement du siège social de l’autre côté de l’Atlantique, le représentant syndical estime en revanche que cette prise de contrôle pourrait avoir des conséquences en termes d’emplois. « Lors de leur audition par le comité d’entreprise en juillet, ils nous ont expliqué qu’ils ne voulaient pas démanteler le groupe, ni toucher aux statuts ou aux emplois. Mais nous avons déjà payé pour voir, il y a trois ans, avec leurs prédécesseurs Apollo et Monarch, qui arrivaient avec les meilleures intentions pour, six mois plus tard, engager un plan de licenciement et des délocalisations. Résultat, 200 postes supprimés et deux usines fermées en France », rappelle Florent Coste.

Paul Périé

Sur la photo : Depuis Toulouse, Latécoère assure le pilotage industriel de l’activité et l’assemblage de tronçons de fuselage et de portes. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco