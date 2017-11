Aéronautique : l’A350-1000 reçoit la certification pour son exploitation commerciale

Après moins d’un an d’essais en vol, l’A350-1000 équipé des moteurs Trent XWB-97 de Rolls-Royce a obtenu sa certification de type de la part de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (Easa) et de la FAA (Federal Aviation Administration). cette certification est obligatoire pour la mise en service commercial de l’appareil. Lors de cette campagne d’essais en vol intensive, les tris A350-1000 qui y ont participé ont cumulé plus de 1600 heures de vol.

« L’A350-1000 bénéficie de toute la maturité de son prédécesseur l’A350-900. A présent, nous prévoyons la première livraison de cet appareil à Qatar Airways d’ici la fin de l’année », s’est félicité Fabrice Brégier, directeur général délégué d’Airbus et président d’Airbus commercial aircraft. . Pour l’instant, Airbus a enregistré un total de 169 commandes d’A350-1000 émanant de onze clients répartis sur cinq continents.