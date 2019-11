Aéroport Toulouse-Blagnac : fréquentation stable en octobre

Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac est resté stable en octobre (0% tout rond) avec un total de 889.011 passagers accueillis. Le trafic national (51,8% du trafic) est en légère progression (+0,6%). On note que le trafic sur Paris est en recul : la forte progression observée sur Paris-CDG (+7,9%) ne compense que partiellement le repli sur Paris-Orly (-8,4%). Les croissances les plus significatives sont relevées sur Brest, Marseille et Lille.

L’ international représente quant à lui 48,2% du trafic et les plus fortes hausses sont observées sur Palerme, Bâle et Porto. Le trafic fret et poste est en hausse (+7,3%) avec 6419 tonnes traitées.