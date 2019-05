Baisse du trafic de 1,5% à l’aéroport Toulouse-Blagnac

En avril, le trafic de l’aéroport Toulouse-Blagnac a reculé de 1,5%. Alors que le trafic national profite d’une hausse de 10,7%, celui à l’international subit une baisse de 11,6 %. L’embellie du trafic national est boosté grâce à l’augmentation de l’offre d’Air France à Paris-CDG (+20,2 %), et Paris-Orly (+6,5 %). Au départ de Toulouse, les croissances les plus significatives sont relevées vers Nice (+85,2%), Marseille (+27,8%) et Rennes (+22,1%).

À international, le trafic subit une baisse qui s’explique par une offre en retrait par rapport à avril 2018. Au sein de l’espace Schengen, celui-ci recule de 14%. Bruxelles apparaît comme leader sur ce faisceau malgré une baisse de 3,4%. Les plus fortes croissances sont observées sur Bâle (+38,9 %), Palma (+22,5 %) et Porto (+8,3 %). Hors espace Schengen (-9,0 %), les liaisons sur Londres restent majoritaires et se répartissent sur quatre aéroports : Stansted, Luton, Heathrow et Gatwick.

En revanche le trafic sur l’Afrique du Nord est en hausse (+5,5%) avec des résultats contrastés sur la Tunisie (+13,6 %), le Maroc (+7,6 %) et l’Algérie (-2,2 %). Les mouvements commerciaux augmentent également (+3,1 %) et l’emport moyen par avion est de 117 passagers, contre 122 en avril 2018.

Inès Osik