Aéroport Toulouse-Blagnac : trafic en hausse en novembre

Le trafic passagers a augmenté de 1,5% au mois de novembre avec 735.356 passagers. Le trafic national est en hausse (+1,1%) ainsi que l’international (+2,5%). Avec 299.134 passagers, la part du marché low-cost représente 40,8% du trafic total. Si le trafic national est en hausse (+1,1%) avec 416.970 passagers, le trafic sur la capitale est en retrait (-1,4%), avec un recul sur Paris-Orly (-2,4%) qui n’est pas compensé par la hausse sur Paris-CDG (+1,5%). En région, le trafic est en forte croissance (+7,2 %) avec des progressions sur la majorité des destinations. Les hausses les plus importantes sont enregistrées sur Caen (+43,5%), Brest (+40,1%) et Nice (+31,1%).

Concernant le trafic international, ATB enregistre une hausse globale de passagers (+2,5%). L’espace Schengen est en croissance (+1,9 %). Madrid reste la destination la plus fréquentée malgré une baisse de 6,8%. Les plus fortes croissances sont observées sur Bâle (+70,9%), Venise (+35,5%), et Milan (+30,2%). Hors Schengen le trafic sur Londres est sensiblement stable avec 50.558 passagers répartis sur quatre aéroports : Londres-Heathrow (+6,1 %), Londres-Stansted (-1,1 %), Londres-Gatwick (-4,2%) et Londres-Luton (-6,6%). Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse (+8,4%), avec des résultats contrastés sur le Maroc (+21,6%) et la Tunisie (+11,9%), qui compensent la baisse sur l’Algérie (-9,3%). Le trafic charter représente 0,5 % du trafic international.