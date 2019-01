Les quatre actionnaires publics de la société ATB, exploitante de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, attendent de la nouvelle direction de la plateforme « une méthode avec des principes » sur le versement de dividendes aux actionnaires au centre de nombreuses polémiques.

« Chaque année au mois de juin, un psychodrame se produit au sujet du versement des dividendes. Les actionnaires locaux ne veulent pas que cette méthode continue », a indiqué jeudi 10 janvier Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole lors de ses vœux à la presse.

« L’aéroport se porte bien, il progresse et cela se retrouve dans le chiffre d’affaires. Pour autant il faut une méthode avec des principes pour qu’il n’y ait plus de discussion c’est pourquoi nous avons demandé à la nouvelle gouvernance, installée mi-2018, de nous proposer une doctrine saine, réaliste sur le plan économique avec une juste part entre les dividendes versés aux actionnaires chaque année et des réserves que nous voulons conséquentes », a précisé le maire en indiquant que les quatre actionnaires publics allaient prochainement se concerter sur ce sujet pour adopter une position commune.