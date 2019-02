Aéroport de Toulouse Blagnac. Un collectif demande à Casil Europe de rembourser les dividendes

Et si les actionnaires chinois de l’aéroport Toulouse-Blagnac de Casil Europe remboursaient les 30 millions d’euros de dividendes touchés depuis 2015, date à laquelle ils ont racheté à l’État les 49,99 % de la société ATB ? C’est ce que propose Me Christophe Lèguevaques, avocat du Collectif contre la privatisation de la gestion de l’aéroport de Toulouse-Blagnac dans un courrier adressé le 8 février au président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc. Une pétition a également été lancée dans ce sens. « En moins de quatre années, Casil Europe a perçu plus de 30 millions d’euros de dividendes tout en menant une politique calamiteuse d’un point de vue environnemental, notamment avec l’augmentation d’avions plus bruyants surtout la nuit », constate-t-il.

Et l’avocat de pointer l’achat en 2014 des 49,9 % des parts d’ATB par le consortium chinois qui s’apparente selon lui à une opération spéculative. « (…) Casil Europe avait promis à l’État de s’inscrire durablement dans le paysage toulousain et d’investir 850 millions d’euros sur trente ans. Avec le recul il faut se rendre à l’évidence : personne n’a vu la couleur de l’argent promis ». La question est d’autant plus d’actualité avec la perspective de la revente par le consortium de ses parts au sein d’ATB. Celle-ci s’accompagnerait alors d’une juteuse plus-value de 200 millions d’euros.

Action en justice devant le tribunal de commerce

Pour contraindre l’actionnaire chinois à rendre les 30 millions d’euros de dividendes, l’avocat toulousain demande à Jean-Luc Moudenc d’étudier le 14 février, date du prochain conseil de métropole, une action en justice. « En droit, un tel comportement s’analyse comme un dol. En droit des contrats, c’est une manœuvre d’un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et de provoquer chez lui une erreur. Ce qui entraîne une nullité pour défaut de consentement. Ainsi, n’ayant jamais été actionnaire, Casil Europe devrait restituer les 30 millions d’euros de dividendes indûment perçus », démontre l’avocat toulousain.

Pour que cette action aboutisse, deux scénarios sont désormais possibles. Ou bien les collectivités locales concernées, Toulouse Métropole, mais aussi le Conseil départemental de Haute-Garonne ou le Conseil régional Occitanie entament une action devant le tribunal de commerce. Ou bien elles chargent l’avocat de se substituer à elles. Sollicitée pour commenter ce dossier, Toulouse Métropole n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Philippe Font

Sur la photo : Le collectif contre la privatisation souhaite que les collectivités engagent une action en justice afin que le consortium chinois Casil Europe restitue les 30 millions d’euros de dividendes touchés depuis 2015. Zoé Léguevaques – Aéroport de Toulouse.