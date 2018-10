Aerospace Valley et l’Afnor s’associent pour faciliter l’accès aux normes

Plus de 300 entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes du pôle de compétitivité Aerospace Valley en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont désormais accès à la solution de veille normative et réglementaire d’Afnor Editions. Il est destiné à soutenir le développement de ces entreprises en aéronautique, mais aussi les aider à diversifier leurs activités et à innover.

Connaître les normes volontaires et la réglementation propre à un secteur, pour un produit ou un service, est un prérequis pour réussir une mise sur le marché, ou innover dans le bon sens. C’est pour cette raison que le pôle de compétitivité Aerospace Valley a souhaité, avec Afnor Editions, faciliter la veille et l’accès aux textes de ses adhérents de moins de cinquante salariés.

Ce service remplit la mission souhaitée par le pôle de compétitivité Aerospae Valley de favoriser les échanges entre ses adhérents pour les aider à innover et à dépasser leur cœur de métier en se diversifiant dans quatre autres domaines stratégiques : le transport ferroviaire, l’automobile ; la santé et les dispositifs médicaux ; l’énergie ; l’agriculture et l’innovation.

L’outil rend accessible en ligne la réglementation et les normes volontaires françaises, d’origine européenne et internationale.