Aerospace Valley met le cap sur les filières aéronautiques du futur

Dans le cadre de cette assemblée générale, une convention de partenariat a été signée entre le pôle et le campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial en Occitanie. L’objectif de cet accord est d’apporter aux entreprises du secteur plusieurs types de services dans le domaine de la formation, de l’emploi et du recrutement afin de permettre une meilleure adéquation entre les besoins en compétences attendus par les entreprises et les profils des candidats.