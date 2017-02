Avec ses clubs d’innovation, Aerospace Valley veut stimuler l’émergence de projets

Le projet Neptune porté par le pole Aerospace Valley repose sur la mise en œuvre d’un outil qui permet à différents acteurs partout en Europe de prendre part à des sessions de créativité simultanées, appelées clubs d’innovation. Ce nouvel outil de travail collaboratif doit permettre l’accélération de « la croissance bleue ».

A la croisée des filières de l’eau, du spatial et des technologies de l’information et de la communication, le projet Neptune a pour ambition de faire émerger de nouveaux produits, services et projets portés par des PME sur différentes thématiques (gestion de l’eau en milieu urbain et rural, transport maritime et fluvial, logistique portuaire, environnement et énergies marines renouvelables).

En janvier 2017, un premier club d’innovation a rassemblé près de soixante participants (PME, centres de recherche, grands groupes, consultants, etc.) dans une dizaine de salles en France, et partout en Europe (Espagne, Italie, Roumanie, Suède, etc.). Ce club a permis l’émergence de plus d’une centaine d’idées sur l’éolien offshore, la surveillance de l’environnement marin, le port intelligent, la gestion de l’eau ou encore la pollution.