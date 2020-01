La Mêlée organise un afterwork à Toulouse sur le thème « Le tourisme durable doit-il être porté par les clients ou par les professionnels ? », le 16 janvier.

« Depuis quelques années les impacts sociaux et environnementaux du tourisme sont contestés par de plus en plus de personnes. Que ce soit pour les relations tendues entre touristes et population locale dans des zones de surtourisme, ou pour le coût écologique des voyages, les critiques se multiplient. Les voyageurs doivent-ils être plus attentifs dans les actions prises par les acteurs touristiques ? Les professionnels doivent-ils faire plus d’efforts ? Comment les institutionnels peuvent-ils maximiser les initiatives durables ? », s’interrogent les organisateurs.

La table ronde verra intervenir Ghislaine Abassi, directrice marketing de Murmuration et Flockeo et Maryline Garrabos, responsable éditorial du Guide orange du tourisme durable de la Haute-Garonne, Éditions Loubatières.

Afterwork de la Mêlée, Jeudi 16 janvier 2020 à partir de 18h30, Hôtel Albert 1er, 8 rue Rivals à Toulouse. Informations et inscription sur le site des organisateurs