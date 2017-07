La Mêlée et Jalios organisent un afterwork sur le thème du social learning ou « comment remplacer l’effort de formation par la liberté d’apprentissage ». Cette session s’adresse aux responsable du Digital, de la communication interne, DSI et acteurs de la formation qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs les moyens de monter en compétences.

« Le Social Learning peut vous aider à ancrer l’apprentissage dans le travail quotidien, valoriser le capital humain de l’entreprise, capturer et pérenniser les savoir-faire internes, accroître et mieux diffuser ses formations et assurer l’engagement dans la durée », expliquent ses organisateurs.



Le 12 septembre à partir de 18h30, à la Cantine du Quai, 39 allée Jules Guesde à Toulouse. Inscription sur le site de la Cantine.