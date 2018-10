Agence Lead : « Le réseau commence sur le terrain »

Romain Claverie, pouvez-vous présenter l’agence Lead ?

Nous avons acquis au fil des ans une solide expérience et une réelle expertise dans tous les domaines de la communication et du marketing par le sport. Nous intervenons aussi bien auprès d’institutions, comme le Comité départemental de basket qui nous a confié une mission de conseil et de communication 360 depuis quatre ans, qu’auprès des entreprises, petites et grandes, dont Adidas qui vient de rejoindre le portefeuille clients de l’agence. Nous sommes également capables d’organiser des événements éphémères comme la Pullman Arena, le bar des sports que l’hôtel Pullman de Toulouse avait souhaité mettre en place durant la Coupe du monde. Plusieurs partenaires du TFC nous font confiance, à l’instar des groupes Prévoir ou De Boussac Automobiles. L’agence Lead prévoit d’étoffer ses effectifs l’an prochain et éventuellement d’ouvrir une antenne dans une autre métropole dès 2020. Nous transmettons également notre savoir-faire en intervenant dans diverses écoles de commerce.

Vous avez lancé cette année Play In Club, un championnat de foot à 5 inter-entreprises destiné à faciliter la mise en réseau…

Nous sommes convaincus que ce genre d’événements facilite la mise en relation, et nous avons d’ailleurs constaté que le réseau commence sur le terrain. Quatorze équipes étaient inscrites cette année, venues d’horizons très différents : hôtellerie, assurance, banque, transport, immobilier, communication, avocats, et même les personnels administratifs du TFC. Nous avons accentué la mise en contexte : chaque équipe s’est vue remettre un maillot personnalisé, nous organisons des interviews d’après-match en vidéo et nous avons créé une lettre d’information sur les actualités du championnat. Au total, la saison représente 250 matchs, tous en présence d’un arbitre, et chaque rendez-vous est suivi d’un cocktail axé sur le business.

Alors que la première saison va bientôt s’achever, quel bilan tirez-vous de cette expérience ?

Les retours sont très positifs, et le taux de renouvellement devrait être proche de 100%. Le directeur général d’une entreprise participante, qui joue avec ses collaborateurs, nous a confirmé que le football était un véritable révélateur de l’état d’esprit. Certaines équipes se servent d’ailleurs de Play In Club comme d’un atelier de team building. Et nous avons assisté aux premières concrétisations d’affaires. Notre objectif est de doubler le nombre de participants pour la prochaine saison.