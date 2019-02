L’Excellence Club Aerospace organise, jeudi 7 février prochain à 18h30, à l’Envol des pionniers, une soirée-débat sur le thème « Transport civil et combat aérien : quels pilotes pour demain ? ».

Six intervenants débattront des questions et des enjeux de la thématique : Didier Poisson pilote d’essais expérimental chez Thalès, Pierre-Henri Chuet, ancien pilote de Rafale et Super-Etandard à l’Aéronavale, Geoffroy Bouvet président de l’association des professionnels navigants de l’aviation, Serge Gourlaquen président d’Air Paris Academy Training et chercheur au CNRS, Jean-Michel Bigarre directeur des formations pilote d’Airbus, Philippe Lievin directeur marketing Collins Aerospace Avionics Europe et Patrick Chabanis responsable des formations pilotes chez Aéropyrénées.

Ils aborderont les sujets des avions sans pilotes, le rôle et l’environnement des navigants techniques, comment les avionneurs envisagent-ils les cockpits de demain et les nouveaux enjeux du marché de la formation des pilotes. Les présentations seront faites en anglais et seront rythmées par des temps d’échanges et de réseautage.

Soirée-débat jeudi 7 février 2019 à 18h30 à l’Envol des Pionniers. Informations et inscriptions : www.excellence-club-aerospace.com. Tarifs : 40 euros (plein tarif) et 25 euros (étudiants).