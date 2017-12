Fini le Sisqa, bienvenue au Regal. Jusqu’au 17 décembre, le salon de la qualité alimentaire fait peau neuve : le Regal, le salon des REncontres Gustatives, Agricoles et Ludiques, donne rendez-vous au parc des expositions afin de découvrir une large gamme de produits « made in Occitanie ».

Sur les nombreux halls, près de 550 spécialités culinaires régionales seront exposées tandis que 200 producteurs et éleveurs ont fait le déplacement afin de faire découvrir au public leurs métiers. De nombreuses animations, dégustations et cours de cuisine notamment, sont programmés sans oublier une part importante du salon consacrée à une ferme géante : le public pourra retrouver y lapins, poules, vaches, moutons, chèvres et même poissons.



Jusqu’au 17 décembre au parc des expositions de Toulouse.

Tarifs : 3 et 5 euros. Ouvert de 10h à 19h, nocturne le vendredi jusqu’à 22h.