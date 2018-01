Air France inaugure une liaison estivale entre Toulouse et Ibiza

A partir de cet été, la compagnie aérienne Air France proposera une nouvelle liaison entre Toulouse et Ibiza. Trois fréquences hebdomadaires seront proposées à destination d’Ibiza du 24 juillet au 30 août 2018.

Les vols seront opérés par Hop ! sur un ATR72 d’une capacité de 72 sièges et par Air France avec un A319 d’une capacité de 142 sièges. Comme pour l’ouverture de la ligne entre Toulouse et Athènes, ces liaisons moyen-courrier répondent à la forte demande des voyageurs loisirs durant la période estivale alliée à la réduction des déplacements des voyageurs affaires durant les mois de juillet et août.