Airbus vend 120 A220 à deux compagnies low-cost

L’année 2019 démarre plein gaz pour l’avionneur européen basé à Toulouse. Le 3 janvier, Airbus a officialisé la commande de 120 avions A220-300, anciennement Cseries de Bombardier, émanant de deux compagnies low-cost, JetBlue et Moxy, pour un montant total de 11 milliards de dollars. Chacune a commandé soixante appareils qui seront produits à Mobile (Etats-Unis) où une nouvelle chaîne d’assemblage dédiée à l’A220 devrait d’ailleurs voir le jour.

JetBlue exploite déjà de nombreux Airbus et compte dans son parc près de 200 A320 et A321. Les autres rejoindront les rangs de Moxy, une compagnie a bas-coût qui verra le jour en 2020 afin d’opérer des liaisons sur le seul territoire américain. Après la reprise du programme Cseries en juillet 2018 de Bombardier, Airbus affiche ses ambitions avec un carnet de commandes de plus de 500 unités sur le marché américain. Celui-ci devrait peser 7000 appareils de type A220 d’ici 2040.