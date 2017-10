Airbus. Air Asia va faire voler le premier A320neo assemblé en Chine

AirAsia a pris livraison il y a quelques jours à Tianjin, en Chine du tout premier A320neo assemblé sur la chaîne d’assemblage d’Airbus en Asie. Il est équipé des

moteurs Leap-1A de CFM ainsi que de sharklets, ces ailerons qui permettraient selon la compagnie de réduire la consommation de carburant de 15%. Sur les 578 monocouloirs commandés par AirAsia, 404 sont issus de la famille A320neo. La compagnie exploite cinquante-neuf lignes qui desservent dix-neuf villes chinoises.

La chaîne d’assemblage installée en Chine, elle a été inaugurée en 2008, est devenue le troisième site d’assemblage final de monocouloirs Airbus dans le monde, après Toulouse et Hambourg, et la première chaîne d’Airbus implantée hors d’Europe. A ce jour, près de 340 appareils ont été assemblés et sont sortis de Tianjin. La famille A320neo truste 60% de part de marché de son secteur avec 5200 appareils commandés par 95 clients depuis son lancement en 2010.