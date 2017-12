Airbus BizLab sélectionne douze nouvelles pépites pour sa saison 3

* Campus de Toulouse :

bizpay (Royaume-Uni) permet aux consommateurs d’acheter des billets d’avion par règlement échelonné. Le logiciel de bizpay aide les compagnies aériennes à augmenter leur rentabilité et leur part de marché.

BroadBit Batteries (Finlande) : Nouvelle batterie au sodium caractérisée par un faible coût, un meilleur rendement et des avantages en termes d’évolutivité, de sécurité et de respect de l’environnement par rapport aux batteries au lithium-ion.

Iridium Dynamics (Australie) a développé le drone VTOL ‘Halo’ : une plate-forme permettant d’ajouter une fonction de vol stationnaire étendue aux missions des appareils à voilure fixe.

SAFETYN (France) développe des systèmes de préservation de vie et des solutions d’assistance intelligente pour pilotes, à la croisée du Facteur Humain, du Bon Sens et des Technologies.

VRnam (Vietnam) : Une application de réalité virtuelle en temps réel dans laquelle les stagiaires peuvent apprendre / approfondir des flux et des procédures jusqu’à la perfection dans un poste de pilotage 3D immersif.

Zéphyr Solar (France) développe des ballons solaires pour apporter rapidement de l’énergie et des services sur des sites isolés et faciliter les interventions d’urgence des ONG.

* Campus de Hambourg :

Artisense (Palo Alto, Etats-Unis) : Capteurs intelligents pour la cartographie en temps réel (live-mapping) et la vision artificielle. Les données collectées alimentent une nouvelle carte 3D qui permet une navigation autonome.

AlulA (Miami, Etats-Unis) permet la transmission en temps réel des données de vol et de maintenance pendant le vol grâce à un réseau d’antennes participatives basées au sol.

Aerial Industries (Nigeria) travaille avec des drones hautement performants pouvant réaliser la pulvérisation des cultures dans les pays émergents.

Holo|One (Suisse) : Plate-forme de réalité augmentée (RA) permettant aux entreprises de cartographier leurs données et processus en RA. La plate-forme comprend un mode de partage vidéo où des experts et les employés peuvent coopérer en direct tout en accomplissant leurs tâches.

Neuron SW (République Tchèque) : Des capteurs audio permettent d’anticiper les défaillances des machines et de réduire les temps de maintenance afin d’éviter les pannes.

SkyBuys (Australie) est une application et une plate-forme de commerce mobile en ligne à hors ligne qui améliore l’expérience des achats en duty free pour les passagers, les compagnies aériennes, les concessionnaires et les marques.