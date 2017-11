L’incubateur Airbus Bizlab accueille douze nouvelles start-up dont deux françaises

Airbus BizLab, l’accélérateur de l’entreprise internationale Airbus, accueille depuis quelques semaines douze nouvelles start-up sur les sites de Hambourg et de Toulouse. Parmi elles, deux start-up françaises. La première est Safetyn qui opère dans le domaine aérien et qui a développé des systèmes de préservation de vie et des solutions d’assistance intelligente pour les pilotes dans l’aviation et dans les environnements à haut risque. L’autre start-up est Zephyr Solar qui développe des ballons solaires pour apporter rapidement de l’énergie et des services sur des sites isolés et faciliter les interventions d’urgence des ONG.

L’accélérateur réunit des start-up externes et des « intrapreneurs » basés à Airbus, qui travailleront ensemble pour s’assurer qu’il sera possible de commercialiser leurs innovations. Cette année Airbus BizLab a reçu près de 2000 candidatures, parmi les candidats sélectionnés figurent des start-up originaires du monde entier (France, Vietnam, Nigeria, etc.) et couvrent un spectre de sujets très large : du Big Data aux drones en passant par la robotique. Pour Bruno Gutierres, responsable de Airbus BizLab, « nous avons délibérément visé des start-up n’ayant pas de lien direct avec l’industrie aérospatiale mais développant des idées porteuses d’un immense potentiel pour notre industrie ».