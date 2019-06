Airbus Canada va produire les A220 en Amérique du Nord

Depuis le 1er juin, la société SEC C Series qui fabrique les A220 change de nom et devient Airbus Canada. Le nouveau nom sera adopté au cours des prochaines semaines, tandis que les logos d’Airbus et de Bombardier continueront de figurer côte à côte sur la façade de l’usine d’assemblage située à Mirabel.

L’organisation, dont le siège social est à Mirabel, au Québec, est chargée du développement et de l’assemblage des monocouloirs d’Airbus A220 . La société emploie près de 2200 personnes au centre de production à Mirabel. Le deuxième site d’assemblage de l’A220 situé à Mobile, en Alabama, entamera la production d’avions pour le marché américain au troisième trimestre de l’année 2019.