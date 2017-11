Airbus Defence and Space va construire à Toulouse des satellites électriques pour la Turquie

Airbus Defence and Space a signé avec Türksat un contrat portant sur la réalisation de deux satellites de télécommunication de nouvelle génération.Les satellites Türksat 5A et Türksat 5B seront conçus selon le modèle Eurostar E3000 d’Airbus qui utilise la propulsion électrique pour la mise en orbite et le maintien sur sa trajectoire.

Türksat 5A est un satellite de télédiffusion qui couvrira la Turquie, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud, tandis que le Türksat 5B couvrira une zone incluant la Turquie, le Moyen-Orient et de vastes régions de l’Afrique. Leur mise en orbite est prévue respectivement pour 2020 et 2021.

Les deux satellites qui seront construits sur les sites britanniques et français d’Airbus, avec une importante contribution de la Turquie, sont conçus pour une durée de vie opérationnelle supérieure à quinze ans.