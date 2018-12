Airbus. L’avionneur européen dans le viseur de la justice américaine

Airbus est de nouveau dans la tourmente suite à la publication d’un article du Monde daté du jeudi 20 décembre et évoquant l’ouverture d’une enquête par le département de la justice américain pour des soupçons de corruption aux Etats-Unis. L’action de l’avionneur a perdu 6% à la Bourse de Paris. La justice américaine vise notamment le rôle des « business partners », ces intermédiaires qui auraient touchés plusieurs centaines de millions d’euros de commissions dans différentes transactions. Airbus risque plusieurs milliards de dollars d’amendes si l’enquête aboutit.

Ce n’est pas la première fois que le constructeur européen basé à Toulouse est inquiété par la justice. L’industriel a fait l’objet d’investigations du Parquet national financier français (PNF) et de l’organisme anti-fraude britannique (SFO) pour des irrégularités dans des ventes d’avions civils et pour fraude dans un contrat d’avions de combat Eurofighter. Ces faits avaient été reconnus par Tom Enders le président d’Airbus en 2016 auprès des autorités judiciaires britanniques et françaises. Depuis, ce dernier a passé le relais à Guillaume Faury qui doit prendre officiellement ses fonctions en avril 2019. Des dossiers bien encombrants l’attendent déjà sur son bureau.