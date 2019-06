Airbus confirme son A321 XLR et signe une commande de cent appareils

Le suspens n’aura pas duré longtemps. En ouverture du salon du Bourget, le constructeur aéronautique Airbus a confirmé le lancement de la version XLR de son avion phare A321 neo. Une version qui autorise des vols transatlantiques sur une catégorie d’appareils de 220 passagers maximum, plutôt limitée d’ordinaire aux vols moyens courriers.

Les commandes ne se sont pas faites attendre non plus. Fidèle client de l’avionneur basé à Toulouse, le loueur Air Lease Corporation a annoncé une commande de cent appareils Airbus ce lundi 17 juin au matin, incluant cinquante A220-300 et donc, vingt-sept A321XLR. L’accord comprend aussi vingt-trois A321 neo supplémentaires.