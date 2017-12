Airbus. De nouveaux aménagements pour relancer les ventes de l’A380

P.S. :

Présent lors de la cérémonie avec Singapore Airlines au Delivery Centre, le PDG d’Airbus Tom Enders n’a souhaité faire aucun commentaire sur les informations à propos de son départ de la direction de l’avionneur européen. Quant à Fabrice Brégier, numéro 2 d’Airbus et dont le quotidien Le Monde annonce le départ début 2018, il s’est dit « (…) surpris des informations rapportées par la presse sur mon départ prochain. Je n’ai qu’une seule priorité : atteindre les objectifs d’Airbus, avec la livraison de plus de 700 appareils cette année et plus largement, satisfaire nos clients et créer de la valeur pour Airbus, ses personnels et ses actionnaires. »