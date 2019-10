Airbus inaugure une nouvelle chaîne d’assemblage automatisée à Hambourg

L’avionneur européen basé à Toulouse Blagnac a annoncé la mise en service d’une nouvelle chaîne d’assemblage fortement automatisée des structures de fuselage sur son site de Hambourg. Destinée à la famille A320, cette installation compte notamment vingt robots, un système de positionnement automatique par mesure laser et un système de collecte des données numériques.

Airbus renforce ainsi la digitalisation de son système de production industrielle. « Cette nouvelle chaîne d’assemblage de structures de fuselage favorise la montée en cadence de la Famille A320. Augmenter le degré d’automatisation et l’utilisation de la robotique nous permet de mettre en place des processus de fabrication plus rapides et plus efficaces, tout en continuant à nous concentrer sur la qualité », a déclaré Michael Schoellhorn, chief operating officer d’Airbus. Un nouveau concept logistique a également été mis en place afin d’optimiser la production.