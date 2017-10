Airbus : le cours de l’action en baisse après l’ouverture des enquêtes pour corruption

Suite au courrier envoyé vendredi par Tom Enders, PDG d’Airbus, à l’ensemble de ses salariés, stipulant que l’avionneur européen aurait à payer des pénalités dans le cadre d’enquête judiciaires ouvertes pour corruption, le cours de l’action d’Airbus a décroché.

Tout le long de la journée de lundi, le cours a oscillé entre 78,83 et 79,44 euros, soit une baisse de 3%, alors que son niveau historique a été atteint début octobre à 82,14%.

Différentes enquêtes ont été ouvertes à l’encontre d’Airbus ou de Tom Enders pour corruption et versements de pots de vin en Autriche, en France et au Royaume-Uni.