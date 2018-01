Airbus : premiers tours de roues pour le Beluga XL

Il pourra bientôt emporter dans ses soutes deux ailes complètes d’un A350. Le Beluga XL, qui à terme devrait remplacer les deux autres avions cargo mis en service pour transporter des pièces d’avions entre les sites Airbus, a réalisé il y a quelques jours ses premiers tours de roues sur le site d’Airbus à Toulouse Blagnac.

Conçu à partir d’un A330-600, le Beluga XL affiche des dimensions hors-normes : plus de 63 mètres de long et presque autant d’envergure, il pèse 227 tonnes et peut embarquer 53 tonnes de charge utile, notamment des pièces d’A320neo et d’A350, via une porte frontale qui fait 140 m² et pèse à elle seule plus de 3 tonnes. Les premiers essais seront réalisés en 2018 pour une mise en service en 2019. A terme, cinq appareils de ce type seront assemblés d’ici 2025.