Airbus présente son nouveau moyen-courrier, baptisé A220

Ce n’est pas un dernier né, mais plutôt un nouveau venu dans la famille Airbus. L’avionneur européen a dévoilé hier lors d’une cérémonie au Delivery Center de Colomiers, près de Toulouse, l’A220, le nouveau nom du CSeries du constructeur canadien Bombardier qu’il vient d’acquérir. Les deux modèles, jusqu’à présent connus sous les noms de CS100 et CS300, sont désormais baptisés A220-100 et A220-300. Ils peuvent embarquer respectivement 100 à 135 passagers et 130 à 160 passagers.

En intégrant dans sa gamme de la famille A320 ces deux avions, Airbus vise plus de compétitivité avec des coûts réduits, étendant aux petits avions de ligne son traditionnel combat avec Boeing. Le constructeur américain a d’ailleurs annoncé la semaine dernière la reprise du brésilien Embraer. En rebaptisant le CSeries, Airbus montre ainsi aux compagnies aériennes qu’elles font bien partie de la famille et bénéficieront du support et des services d’Airbus.

« Nous couvrons ainsi un segment de marché beaucoup plus large, aujourd’hui toute l’aviation commerciale est concernée grâce à ce partenariat avec Bombardier », a déclaré Guillaume Faury, président du pôle d’avions commerciaux d’Airbus. « C’est un très bel avion pour un accord gagnant-gagnant pour Bombardier et Airbus qui va donner de bons résultats. Avec la puissance de feu d’Airbus, nous avons la capacité de convaincre des clients, d’entraîner des partenaires et des fournisseurs ».

Réduire les coûts

L’objectif d’Airbus avec cette acquisition est d’améliorer la compétitivité du programme en réduisant les coûts de production de l’A220. Certes, le site historique de Bombardier à Mirabel, au Canada, continuera de produire l’A220. Mais Airbus a annoncé la construction d’ici 2020 d’une ligne de production à Mobile, en Alabama où sont déjà assemblés ses A320. Les deux sites pourraient ainsi produire un maximum de 120 à 150 appareils pour le site canadien et de cinquante à soixante appareils pour le site américain.

« Cela nous a semblé naturel d’utiliser cette ligne de production à Mobile pour donner cette envergure au programme A220 », a souligné Guillaume Faury. « C’est important d’avoir accès au marché, aux clients, avoir un volume important de ventes pour pouvoir asseoir des effets d’échelle. Chez Airbus, elle est beaucoup plus large car nous avons une base de fournisseurs qui est très importante, c’est pour nous un des objectifs prioritaires de ce programme, de réduire les coûts pour pouvoir en faire un programme profitable ».

Selon David Dufrenois, le directeur commercial du CSeries, « la demande pour les vingt ans à venir est de 6000 ou 7000 avions de 100-150 sièges pour la catégorie incluant le CSeries et l’Airbus A319 ». Airbus vise déjà un nombre « à deux chiffres » de commandes pour le CSeries en 2018 et espère récupérer au moins la moitié de ce marché, soit 3000 appareils. L’avionneur compte d’ores et déjà sur le Salon aéronautique de Farnborough qui s’ouvre le 16 juillet pour commencer à engranger des commandes.

Julie Rimbert

Sur les photos :

En haut : Airbus a dévoilé hier l’A220-300, l’ex-CSeries de Bombardier qui revêt maintenant les couleurs de l’avionneur. Crédits : S.Ramadier - Airbus.

En bas : Avec l’A220, Airbus étend aux petits avions de ligne son traditionnel combat avec Boeing. Crédits : P.Masclet - master films