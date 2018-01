Airbus s’impose comme le champion des commandes en 2017

A un mois de son départ, Fabrice Brégier, le président d’Airbus Commercial Aircraft, a qualifié l’année 2017 de « millésime ». Ce lundi 15 janvier, lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle retransmise depuis Toulouse sur internet, aux côtés de John Leahy, le supervendeur de l’avionneur sur le point de prendre sa retraite, le président sortant a annoncé avoir engrangé 1109 commandes nettes, auprès de quarante-quatre clients.

Soit une hausse de 52%, surpassant ainsi son rival Boeing pour la cinquième année d’affilée. Fin décembre, le carnet de commandes global d’Airbus comprenait 7265 appareils, d’une valeur de 1059 milliards de dollars aux prix catalogue.

Deuxième place

En dépit de ce bilan satisfaisant, l’horizon de l’avionneur européen pourrait se brouiller : Airbus a annoncé qu’il serait contraint d’arrêter son programme A380 si aucune commande n’intervenait en 2018. Depuis sa commercialisation, seulement 317 exemplaires ont été achetés, dont 142 par la seule compagnie Emirates. Au début de son programme, Airbus ambitionnait pourtant d’en vendre 1400 sur vingt ans.

« Si nous ne pouvons pas conclure un contrat avec Emirates, il n‘y aura pas d‘autre choix que d‘arrêter le programme », a affirmé John Leahy, remplacé par Eric Schulz fin janvier.

Le géant basé à Toulouse est toutefois devancé, comme c’est le cas depuis des années, par Boeing en termes de livraisons, et ce, malgré le record atteint : 718 avions livrés, contre 688 en 2016. Au total, Airbus a livré 558 moyen-courriers de la famille A320, dont 181 A320neo, la version re-motorisée du best-seller du groupe, soit une augmentation de 166% par rapport à 2016. Sur le segment long-courrier, il a livré soixante-sept A330, soixante-dix-huit A350 XWB, son dernier-né sur le segment, et quinze A380, le vaisseau amiral du groupe. Quant au géant de Seattle, il a enregistré 763 livraisons. Malgré la deuxième place, Fabrice Brégier se félicite d’avoir rempli l’objectif fixé.

« Cette année record est une fois de plus lié à l’exploit de décembre. Les salariés ont su se mobiliser et donner un coup de pouce. Cette démonstration montre leur souplesse et leur adaptabilité, a réagi pour sa part Françoise Vallin, déléguée syndicale CFE-CGC d’Airbus. J’espère que la direction le reconnaîtra, au moment de l’intéressement ».

L’A320, l’avenir

Pour 2018, Airbus vise 800 livraisons d’avions, grâce à la montée en cadence de production de l’A320neo. « Nous allons doubler le nombre d’A320neo », a ajouté Fabrice Brégier, à condition de recevoir à temps les moteurs. Car, le président a reconnu des problèmes de maturité des moteurs de l’américain Pratt & Withney ainsi que des difficultés avec le Leap de CFM ( co-entreprise entre Safran et General Electric, ndrl). Les deux motoristes « ont montré leur réactivité, a-t-il affirmé, je suis confiant ».

Fabrice Brégier, qui laisse son fauteuil en février à Guillaume Faury, prévoit que deux tiers des livraisons devraient être composées d’A320neo en 2018, contre un tiers en 2017.

Audrey Sommazi

sur la photo : Deux A380 devant le site Aéroconstellation à Toulouse. Airbus a annoncé qu’il serait contraint d’arrêter le programme de son super jumbo si aucune commande n’intervenait en 2018. Photo Rémy Gabalda - ToulÉco