Solide sur ses ventes et ses livraisons, Airbus triple son résultat net en 2017

Les marchés financiers ont accueilli avec enthousiasme les bons résultats annuels 2017 d’Airbus publiés ce jeudi 15 février, l’action grimpant de 10% en milieu de journée. Le groupe européen d’aéronautique et de défense basé à Toulouse a prévu de monter le dividende par action à 1,50 euro en 2017, en hausse de 11% par rapport à celui de 2016. Malgré les problèmes persistants sur les moteurs de l’A320neo, en particulier en provenance du motoriste Pratt et Whitney, dont l’impact sur les livraisons de 2018 sont en cours d’évaluation, et malgré les provisions de 1,3 milliard d’euros liées au programme A400M, le résultat d’exploitation ajusté du groupe s’élève à 4,2 milliards d’euros, contre 3,9 milliards d’euros en 2016.

Le chiffre d’affaires est resté stable à 66,8 milliard d’euros pour un résultat net triplé de 2,8 milliards d’euros. La trésorerie disponible a augmenté de 2,9 milliards d’euros en 2017. Un indicateur très attendu par les investisseurs. Cette performance est liée au nombre record de 718 livraisons d’avions commerciaux en 2017. « Nous surpassons cette année tous nos objectifs », a insisté Tom Enders, président exécutif d’Airbus.

Livraison de 800 avions commerciaux en 2018

La signature d’une déclaration d’intention en février 2018 avec les États membres de l’Otan clients de l’A400M, prévoyant un nouvel échéancier de livraison, devrait permettre de réduire l’exposition commerciale d’Airbus sur ce programme. Pour 2018, le groupe européen prévoit la livraison de 800 avions commerciaux, sous réserve du respect des engagements des motoristes. Dans ce cas, le résultat d’exploitation ajusté devrait progresser de 20% pour s’établir à 5,1 milliards d’euros. Le flux de trésorerie resterait stable par rapport à 2017.

La cadence de production de l’A380 est amenée à être réduite à six avions par an en 2020 contre quinze en 2017, malgré le ballon d’oxygène de la commande récente d’Emirates pour vingt avions fermes. Une cadence minimale qui pourrait être revue en cas de nouvelles commandes espérées par Airbus de compagnies aériennes chinoises. L’A350 continuera sa montée en cadence pour atteindre dix exemplaires par mois en 2018. Quant à l’A320, Airbus vise une production de soixante avions par mois en 2020 et étudie la possibilité d’atteindre soixante-dix exemplaires par mois au-delà de 2020.

Quel successeur pour Tom Enders ?

Concernant la crise éthique que traverse Airbus, Harald Wilhem, directeur financier du groupe, affirme que celle-ci serait en passe d’être résolue. Il en veut pour preuve le retour du soutien des agences de crédit export européennes courant 2018. Quant aux renouvellements managériaux, Tom Enders a souhaité positiver : « Beaucoup de ces changements sont principalement d’ordre générationnel. Nous accueillons de nouveaux talents : Eric Schulz, successeur de John Leahy (patron des ventes, NDLR), Guillaume Faury qui occupera le poste de Fabrice Brégier dont le départ a été acté, dès la semaine prochaine, ou Bruno Even à la tête de la division hélicoptères, venu de Safran », a-t-il commenté.

Quant à son propre successeur, attendu à la fin de son mandat prévue en avril 2019, Tom Enders, pressé de questions, a fini par livrer : « C’est le conseil d’administration qui décide. Mais je ne serais pas étonné qu’il soit Français. » Certains noms ont d’ores et déjà été cités dans les colonnes du Monde ou du Figaro, tels Alexandre de Juniac, ex-PDG d’Air France-KLM, ou Patrice Caine, patron actuel de Thales.

