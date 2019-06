Airbus : une seule commande en mai, en attendant le salon du Bourget

Le mois de mai n’a connu qu’une seule commande d’avion pour Airbus, un ACJ 320 neo. Le constructeur aéronautique basé à Toulouse-Blagnac réserve ses annonces pour le prochain salon aéronautique du Bourget qui se déroulera du 17 au 23 juin.

En attendant, l’avionneur continue d’honorer son carnet de livraisons, avec quatre-vingt-un appareils remis à quarante-neuf clients. Ainsi, China Southern Airlines a pu inaugurer son premier A350-900, tout comme British Airways qui a reçu son premier A350-1000.

Pour la chaîne de production, il reste quelque 7200 appareils à réaliser, majoritairement des A320 (5795 unités), des A350 (615 unités) et des A220 (464 unités). Airbus doit également produire et livrer cinquante-trois gros porteurs A380. Le tout représente environ entre sept et neuf années de travail pour les usines du constructeur aéronautique.