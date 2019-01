Akomca : « Nous connaissons bien les territoires français et africains et savons accompagner les projets »

Pierre Mel, qu’est-ce que le Forum Akomca ?

Ce forum est un lieu de rencontres qualifiées entre des porteurs de projets, en France et en Afrique. Son originalité tient au fait qu’il introduit une notion économique dans la coopération décentralisée, au-delà des échanges institutionnels et du travail des associations. C’est un cadre pour que tous les acteurs d’un même secteur puissent se rencontrer, partager des informations et initier des relations de long terme. Ce dispositif innovant a su rencontrer son public.

Pourquoi un tel rendez-vous ?

Notre équipe est partie d’un constat : la difficulté à mener un projet jusqu’à son terme, alors que les besoins et les opportunités existent, au nord comme au sud. Nous avons donc imaginé une opération pour initier les relations utiles à travers un événement qui s’étale sur trois jours. Ensuite, notre travail va plus loin, puisque nous assurons le suivi et l’accompagnement des projets, tout au long de l’année, avec des experts et des consultants à même de faciliter leurs réalisations. La rencontre seule ne suffit pas pour concrétiser un projet.

Quel est le périmètre de cette édition 2019 ?

Après le succès des premières éditions entre la France et la Côte d’Ivoire, nous avons élargi la participation à d’autres pays africains. Cette année, nous poursuivons avec les acteurs ivoiriens, mais aussi du Mali, du Burkina Faso et du Maroc, qui ont répondu présents à notre invitation. Nous attendons environ 250 représentants institutionnels, associatifs et d’entreprises, français et africains. La Région Occitanie et l’Agence Ad’Occ jouent un grand rôle pour mobiliser les acteurs du territoire et au-delà.

Quels sont les thèmes retenus pour cette troisième édition ?

Nous avons été très à l’écoute des besoins des participants et avons retenu de grands thèmes comme la gestion de l’eau, l’assainissement, les déchets, le numérique, l’agriculture et l’alimentation durable, le financement de projet, l’habitat social… Outre les ateliers et tables rondes, nous allons aussi aborder les thèmes de manière décalée, sous forme de théâtre forum. Nous avons également programmé des possibilités pour les entreprises de venir témoigner de leurs savoir-faire.

Qu’attendez-vous de cette nouvelle édition ?

Que beaucoup de nouveaux projets naissent de cette coopération franco-africaine ! Nous connaissons bien les territoires et savons accompagner les projets. Nous espérons que les porteurs de projets français seront encore plus nombreux que lors des éditions précédentes.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Pierre Mel, à l’origine du forum Akomca. Crédits : DR