Alexia Anglade : « J’ai fait un burn out joyeux »

L’étincelle qui contribue à la parité en entreprise. Voilà ce que souhaite être Lumières s’il vous plaît, l’entreprise créée par Alexia Anglade. Cette femme de 45 ans a exercé des responsabilités dans le marketing, la communication et la publicité. Elle est passée par Cap Gemini et a dirigé la communication de Toulouse Business School pendant huit ans. « J’étais passionnée, j’avais de la reconnaissance, une bonne équipe, un budget, mais mon corps a dit stop. On m’a découvert une maladie chronique. Ce diagnostic a changé ma vie. J’ai fait un burn out joyeux ».

Elle quitte son emploi en 2017, passe son certificat de coach et monte sa Sasu, destinée à accompagner stratégiquement les femmes. « Je sais ce que cela coûte de diriger une équipe et d’accepter de gagner 20% de moins que les hommes. Beaucoup de mécanismes entrent en jeu. Celles qui veulent avoir une carrière sont rongées par la culpabilité de ne pas s’occuper de leurs enfants, et vice versa. Cela commence tôt ». Dans la lignée du projet Equal Lady qu’elle a lancé à TBS, l’entrepreneuse sensibilise les étudiantes de l’Idrac et de Supaéro.

Ni Vilain petit canard, ni Wonder Woman

Alexia Anglade a décrypté quatre postures professionnelles qui empêchent les femmes de progresser : le syndrome du Vilain petit canard (celle qui ne sait pas se promouvoir), l’Effet Cendrillon (celle qui n’ose pas demander une augmentation), l’Effet Wonder Woman (celle veut savoir tout faire), et le complexe de Blanche-Neige (celle qui ne sait pas dire non). « Seules deux femmes sur dix négocient leur salaire en entretien annuel, contre huit chez les hommes. Elles se censurent. Parallèlement, les managers ne sont pas toujours à l’aise pour superviser. Cela fait beaucoup de dégâts dans les PME. Dans les grands groupes, la sensibilisation à la parité s’adresse seulement à une poignée de femmes promises aux postes des conseils d’administration ».

La coach reçoit en entretiens individuels les volontaires chez Accor Hôtels, lors de permanences, et animera bientôt des séances dans le réseau de la CPME 31. Objectif : déployer la parité à plusieurs niveaux, via la mise en place de chartes et de tables rondes, d’ateliers réservés aux femmes pour libérer la parole et leur apprendre à négocier leur salaire… Elle crée également des binômes étudiantes-femmes managers, via le programme Parity Makers. « Le deuxième étage de la fusée est de former les dirigeants pour leur faire prendre conscience des mécanismes en jeu, et les inciter à identifier les causes qui font qu’une femme refuse une promotion pour savoir la lui proposer à nouveau ». Persuadée que la parité va devenir une compétence en entreprise, Alexia Anglade veut aller plus loin. « Le plafond de verre a disparu, mais il reste le plafond que les femmes se créent ». Suivez la coach !

Armelle Parion

Crédits : Jonathan Gaudron - ToulÉco