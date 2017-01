Toulouse. Alstom investit 14 millions d’euros dans EasyMile

Alstom, groupe spécialisé dans les transports vient d’investir 14 millions d’euros, et acquiert ainsi une participation minoritaire, dans EasyMile. La start-up qui développe la navette autonome et électrique EZ10 est basée à Toulouse. Les fonds apportés par Alstom serviront à accélérer la croissance de l’entreprise et à soutenir le programme R&D.

De son côté, EasyMile, qui emploie déjà dans la Ville rose soixante personnes, bénéficiera du réseau d’Alstom pour étendre sa présence mondiale via un contrat de partenariat commercial. L’EZ10, testée actuellement sur le site de l’ancien aéroport de Francazal, propose un transport partagé et sans conducteur pour les derniers kilomètres : la navette peut embarquer avec à son bord jusqu’à douze passagers. Depuis avril 2015, l’EZ10 a été déployée sur plus de cinquante sites dans quatorze pays en Asie, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe. Elle était en démonstration lors du dernier Futurapolis à Toulouse.