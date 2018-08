Toulouse. Amplitudes étend ses ailes sur le marché de la croisière

En vingt-sept ans, le tour opérateur toulousain, implanté également à Tournefeuille et Paris, a développé trois métiers : le voyage individuel sur mesure, le voyage de groupes pour les entreprises, et le voyage d’affaires, secteur qui représente à lui seul plus des deux tiers des 65 millions d’euros de chiffre d’affaires prévus cette année (+22%). « Le voyage d’affaires s’est imposé quand les clients individuels nous l’ont demandé », explique José Martinez, le président fondateur.

Parmi les clients d’Amplitudes, des comités d’entreprises du Cac 40, des banques et des assurances, des cadres d’Airbus et des fonctionnaires des ministères. La société leur réserve des billets de train et d’avion, des nuits d’hôtel et des locations de voitures. Le site internet comptabilise 50.000 visiteurs uniques par mois.

12% de croissance par an

« Sur les cinq dernières années, nous affichons une croissance moyenne de 12% par an, et avons multiplié par deux notre chiffre d’affaires. Nous nous sommes développés à rebours d’un marché qui s’industrialisait, grâce à notre expertise et notre conseil », affirme José Martinez.

Trente postes ont été créés cette année, ce qui porte à 120 le nombre de collaborateurs, dont quinze dans l’agence parisienne. « Nous avons formé 80% du personnel. C’est un frein à notre développement car nous peinons à recruter des profils curieux, qui aiment voyager, assez empathiques pour comprendre les besoins des clients ».

Nouveau segment : la croisière

Le groupe a inauguré en avril 2017 sa quatrième agence, rue de Metz à Toulouse, spécialisée dans les voyages sur l’eau, en Polynésie, au Pôle Nord, ou dans la forêt primaire d’Amazonie commercialisée par l’agence La Croisière. Cette dernière propose des voyages en privatif ou en cabine, dans des liners, sur des catamarans, des voiliers ou sur des cinq mâts… « Nous défendons une vision large du monde de la croisière », explique Magali Bonnassies, la responsable de vente. L’agence La Croisière a déjà fait voyager 300 passagers sur l’eau, pour un panier moyen de 3000 euros.

« Cela fait neuf ans que nous avions l’idée de nous lancer sur ce marché haut de gamme très porteur. Nous réfléchissons désormais à un site dédié à cette activité, et à l’ouverture d’autres boutiques en France », affirme José Martinez. A partir de 2019, Amplitudes rachètera les émissions carbones des déplacements de ses collaborateurs et le proposera également à ses clients. Le groupe souhaite augmenter la vente en ligne, après avoir investi 2 millions d’euros dans le développement d’outils technologiques et envisage de recruter trois développeurs pour la rentrée.

Armelle Parion

Sur les photos :

En haut : José Martinez, le président fondateur du groupe. Crédits : DR

En bas : Vitrine de la nouvelle agence La Croisière à Toulouse. Crédits DR.