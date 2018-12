Andorre. Grandvalira reprend ses marques et agrandit son domaine

On en parlait depuis plus d’un an et demi. La marque Grandvalira et ses 210 kilomètres de piste devait disparaître au printemps 2019 après les finales de la Coupe du monde de ski alpin. C’est ce que prévoyait jusqu’à récemment l’accord de dissolution de la Nevasa, la société fille qui gère depuis 2003 la billetterie et la commercialisation de la marque andoranne. Celle-ci est née de l’union entre SAETDE et Ensisa, les deux sociétés exploitantes des stations Pas de la Casa et Grau Roig pour la première, et de Soldeu et El Tarter pour la seconde. Mais le divorce, voulu dans un premier temps par Joan Viladomat, actionnaire majoritaire de SAETDE, n’aura finalement pas lieu.

« Fin octobre, un nouvel accord a été approuvé entre les partenaires de Grandvalira garantissant la continuité de la marque pour les dix années qui viennent, avec l’engagement de poursuivre l’amélioration de ce projet », a confirmé à ToulÉco Alfonso Torreno, directeur de la station. « L’importance de la marque pour le tissu économique d’Andorre, ainsi que l’intérêt des deux partenaires pour continuer à se développer, ont permis d’apaiser les différences entre les deux parties, en pariant sur le renforcement des mécanismes de contrôle et la direction de Nevasa, afin qu’elle puisse continuer à miser sur l’avenir tout en maintenant la confiance des deux actionnaires dans le projet en cours. »

Quinzième saison

Dès cette saison, le plus grand domaine skiable du sud de l’Europe s’est même agrandi avec l’intégration des pistes d’Ordino-Arcalis dans son offre de ski. Le groupe SAETDE vient en effet d’acquérir la société Secnoa, propriétaire de la station, désormais commercialisée par la Nevasa. Pour Ordino-Arcalis, sortie du domaine de Vallnord, ce changement de mains s’est d’ores et déjà traduit par l’annonce d’un plan d’investissement de 22 millions d’euros sur dix ans pour moderniser ses installations.

Sur la seule saison 2018-2019, les domaines skiables d’Andorre, qui enregistrent chaque année quelque 3,4 millions de visiteurs, vont investir 23,4 millions d’euros. Pour Grandvalira, dont l’enveloppe s’élève à 152,8 millions depuis 2013, cette quinzième saison pourrait être celle de tous les records. L’intégration d’Ordino-Arcalis porte ses pistes à 240 kilomètres au total et devrait lui permettre de dépasser les 2 millions de journées ski. Un volume qui la placerait parmi les sept premières stations au monde en terme de fréquentation. Une extension qui aura un prix pour les amateurs de glisse : ces pentes supplémentaires représenteront un surplus de 90 euros par rapport au forfait saison classique, commercialisé à 640 euros jusqu’au 20 décembre.

Johanna Decorse

Sur les photos :

> En haut : les premières pistes de Grandvalira qui accueillera cette saison les finales de la Coupe du monde de ski alpin, ont ouvert le 1er décembre.

> En bas : Alfonso Torreno, directeur de la station Grandvalira. Photos DR.