André Deljarry : « La CCI Hérault est en constante évolution »

André Deljarry, quel impact a la baisse des recettes fiscales décidée par l’État sur la CCI Hérault et les services rendus aux entreprises ?

Nous avons dû supprimer vingt-cinq postes sur 120, pour tenir compte des baisses drastiques voulues par le gouvernement. La CCI Hérault évolue constamment : le 17 septembre, le séminaire des élus a jeté les bases du principe d’accélération de nouveaux produits et d’une offre payante. Nos équipes créatives imaginent actuellement de nouveaux services sur-mesure, à forte valeur ajoutée et compétitifs, pour les entreprises et créateurs. La CCI aura dès 2019 une offre de service public gratuite, et une offre commerciale payante experte, pour les entreprises comme pour les territoires.

Le digital permet-il de renouveler les services ?

Le digital nous permet de toucher plus d’entreprises. Il fait partie de notre chaîne de valeur, comme les rencontres, ateliers et rendez-vous experts. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique, notamment avec notre annuaire des prestataires internet PrestaWebCCI. La plateforme CCI Store lancée en mai 2018 rassemble 250 e-services de gestion, de financement des entreprises.

À quelle vitesse avance le projet de déménagement dans le quartier Cambacérès qui concerne le siège de la CCI, l’antenne de la CCI Occitanie, le CFA CCI Sud formation et Montpellier Business school sur 28.000 m2 ?

Nous choisirons en novembre un maître d’ouvrage délégué. L’opération de 92,5 millions d’euros sera autofinancée par la CCI à hauteur de 20 millions d’euros, grâce notamment à la vente du site d’Alco, et à 50% par l’emprunt. La Région apportera 20 millions d’euros pour les deux CFA. Prévu pour la rentrée 2022, le nouveau campus de la Business school est vital si nous voulons rester dans le Top 15 des Grandes écoles de management françaises et conserver nos accréditations internationales. Elle forme les chefs d’entreprise de demain et génère près de 260 millions d’euros de retombées économiques en Occitanie.

La CCI Hérault va aussi investir à Béziers…

Plus de huit millions d’euros seront engagés sur Béziers grâce à des partenariats avec la Région, le Département, l’Agglomération et la Ville. Cinq millions d’euros vont au CFA, les travaux sont cofinancés par la Région et le Département et démarreront au deuxième semestre 2019. L’ouverture se fera à la rentrée 2022. 3 millions d’euros de travaux, échelonnés sur deux ans pour préserver l’activité, vont moderniser le Parc des expositions. L’établissement de la CCI vient d’emménager dans des bureaux rénovés abritant le CFE, l’accompagnement à la création et au développement des entreprises. Le site du centre-ville, réaménagé début 2019, sera dédié au premier accueil, au commerce et au tourisme.

Propos recueillis par Sylvie Brouillet

Photo DR