Toulouse. Antabio lève quatre millions d’euros pour sa R&D

La société Antabio basée à Labège près de Toulouse, annonce qu’elle a reçu quatre millions d’euros dans le cadre d’un financement attribué par Carb- X, le partenariat public-privé dédié à la lutte contre la menace mondiale croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques. Antabio est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de nouveaux traitements contre les infections multirésistantes. Ceux-ci sont classés prioritaires par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le financement ainsi obtenu est destiné à soutenir les prochaines étapes de développement du nouveau candidat-médicament d’Antabio pour le traitement des infections à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose. Antabio, dirigée par Marc Lemmonier, a levé un total de 35,6 millions d’euros à ce jour.

Carb-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) est un partenariat public-privé global à but non lucratif dédié à l’accélération de la R&D contre les bactéries, notamment les multirésistantes. Ce projet est piloté par l’université de Boston et son financement est amené par le Barda, pour Biomedical advanced research and development authority.