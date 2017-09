Appel à candidature pour le concours des Inn’Ovations 2018

Organisé par Madeeli, le concours régional des Inn’Ovations récompense chaque année les projets innovants d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée dans tous les secteurs d’activité. En quatre décennies d’existence, ce prix a permis de récompenser 152 entreprises.

Le concours qui est doté d’une enveloppe globale de 180.000 euros, neuf prix de 15.000 euros et le grand prix de 45.000 euros, a pour objectif de renforcer la compétitivité et l’attractivité des entreprises et du territoire.

La nouveauté du cru 2017 est la création de nouvelles catégories (start-up, territoires, international ou économie de la mer et de la montagne). Les start-up et les entreprises de moins de 250 salariés qui souhaitent candidater ont jusqu’au 31 octobre 2017 minuit pour déposer leur dossier. La remise des récompenses aura lieu le 1er février 2018, en clôture du salon Midinnov.