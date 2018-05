Après Toulouse et Paris, JVF ouvre une agence à Bordeaux

Structuré autour de 4quatre activités – organisme de formation (JVF.training), cabinet de conseil (JVF.services), startup studio (JVF.studio) et centre d’expertise technologique (JVF.tech), JVF se définit comme une interface entre les grands groupes et les start-up. « En créant JVF il y a deux ans, notre postulat de départ était de se mettre au service des entreprises qui souhaitent innover et tester de nouveaux business par le biais de la création de startups avec deux avantages immédiats, réduire les coûts et contracter le time to market. Aujourd’hui, notre rôle est plus large mais plus simple à expliquer, il est de faire remonter dans les entreprises cette culture de l’innovation et des startups en étant nous-mêmes très innovants », explique Bastien Ingweiller, CEO de JVF.

Une stratégie qui porte manifestement ses fruits, puisque la startup compte aujourd’hui parmi ses clients plus d’une vingtaine de grandes entreprises, dont Pierre Fabre, Thalès, la Caisse d’Épargne, la préfecture d’Occitanie, la banque Edel, GA Smart Building, Clarins, la Banque Populaire, la Société Générale, ASCO, ou encore les écoles supérieures des groupes MédiaSchool et Studialis.

Une dizaine de recrutements en perspective

Après Toulouse et Paris, JVF poursuit aujourd’hui sa croissance à Bordeaux, où il vient d’ouvrir une agence (296 av. Pasteur – Le Haillan). Cette nouvelle implantation est dirigée par Sébastien Carriot (entrepreneur Bordelais, notamment co-fondateur d’AT Internet / XiTi), qui est également responsable du développement de l’activité Startup Studio.

Deux nouvelles recrues devraient aussi rejoindre prochainement l’équipe de JVF : Joëlle Sow (ex-responsable grands comptes Senior chez Valtech Training) comme directrice de l’activité Training, en charge des formations et conférences, ainsi qu’un Tech Manager, expert des tendances technologiques. Pour 2019, la startup prévoit une dizaine de recrutements supplémentaires, afin de soutenir son déploiement géographique en France (à Lyon et Nantes ) et au Québec.

Mapping de l’écosystème Startup Occitan #3

JVF vient par ailleurs de publier l’édition 2018 de son Mapping de l’écosystème startups d’Occitanie. Créé en 2016, il présente un panorama de l’écosystème au service des startuppers dans 5 cinq catégories : Médias & Formations / Idéation / Networking / Workplaces / Incubateurs & accélérateurs / Financement.

Chantal Delsouc, MID e-news