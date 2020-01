Municipales à Toulouse : Archipel Citoyen dévoile ses premières propositions

Après des mois de discussion, le mouvement Archipel Citoyen, porté par la tête de liste Antoine Maurice, a présenté fin décembre 350 préconisations, base de son futur programme pour les élections municipales à Toulouse. Réunies sur un site internet, les mesures proposées sont consultables par les habitants qui peuvent les valider, les amender ou même en conseiller de nouvelles.

« L’idée est de laisser libre cours aux propositions des Toulousains afin de présenter début février nos premiers engagements fermes », souligne Antoine Maurice. « Toutes nos préconisations sont issues de divers enjeux, articulés autour de plus de démocratie, plus d’écologie, plus de social et un meilleur vivre en commun. Lors de la soirée de présentation, nous avons centré notre discours sur cinq thèmes : l’alimentation, la sécurité, la culture, le logement et la démocratie ».

Concernant l’alimentation, Archipel Citoyen plaide pour « une alternative végétarienne quotidienne » dans les cantines scolaires, avec deux repas végétariens par semaine, contre un actuellement, et davantage de bio. Pour la thématique du logement, le mouvement souhaite expérimenter l’encadrement des loyers dès le printemps. « C’est une proposition à laquelle nous tenons alors que le maire sortant vient d’indiquer qu’il ne comptait pas tester cette mesure », confie Antoine Maurice.

Territoire zéro chômeur longue durée

Côté sécurité, Archipel Citoyen envisage un audit indépendant sur la politique de vidéo-surveillance mise en place par Jean-Luc Moudenc, tant sur les outils que sur l’aspect humain. « Nous voulons voir l’efficacité réelle des caméras et l’armement des policiers municipaux, en vue d’un éventuel moratoire sur la vidéo », détaille Antoine Maurice. « Il faut aussi recréer du lien entre la police et les habitants, avec des permanences de proximité de la police municipale dans les quartiers ».

Pour les transports, la liste de gauche milite pour une tarification sociale et un prix unique pour tous les réseaux de transports de l’agglomération. « Cela faciliterait le lien entre les divers réseaux » , explique la tête de liste. « Quant au vélo, nous voulons réaliser le réseau express vélo en un mandat, en doublant le budget consacré au vélo ».

Pour les questions économiques, c’est une mesure forte qui est mise en avant : l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs de longue durée », déjà testée à Lille. « C’est une initiative née chez l’association ATD quart monde, sans surcoût pour la collectivité, qui vise à sortir du chômage longue durée des personnes des quartiers », commente Antoine Maurice. « Nous visons des quartiers prioritaires de la ville comme le Grand Mirail ou les Izards. Nous consulterons les habitants pour cibler le quartier qui le testera ».

Julie Rimbert

Sur la photo : Antoine Maurice, a présenté fin décembre 350 préconisations, base du programme d’Archipel Citoyen pour les élections municipales à Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.