A Toulouse, Archiveco garde au secret la mémoire des entreprises

À l’heure du tout numérique, les archives en papier ont encore toute leur importance,

notamment pour les entreprises. Dossiers clients, contrats avec les fournisseurs, pièces comptables ou dossiers du personnel, le législateur impose aux sociétés de les conserver. Et c’est là que le savoir-faire et les compétences d’Archiveco peuvent entrer en jeu : la société, créée en 1982, compte 27 sites en France dont un à Bruguières, depuis 2010. Sur 8800 m², le site abrite des milliers de boites à archives (pour cause de confidentialité, le nombre est tenu secret) appartenant à différents clients : de l’aéronautique à la banque en passant par la Cour des comptes, la Croix-Rouge ou EDF, Archiveco recense, classe et range dans des cartons ce que Gisèle Glaume, responsable de la société dans le sud-ouest à Bruguières et à Bordeaux, appelle « la mémoire de l’entreprise ».

« Aujourd’hui on permet à nos clients d’externaliser leurs documents en respectant des normes très strictes, d’autant plus dans les secteurs sensibles qui sont très surveillés », ajoute encore Gisèle Glaume. Car chez Archiveco, qui affiche un chiffre d’affaires national de 22 millions d’euros (+ 65% en sept ans), on n’empile pas les boîtes remplies de documents sur les grandes étagères du site de Bruguières comme on range des livres dans une bibliothèque. Dans le grand local sécurisé, les archives sont rangées et stockées de telle façon par la dizaine de salariés, que les clients peuvent voir où se trouvent ses documents en temps réel et 24h/24 grâce à une interface web.

« Cette traçabilité permet au client de gérer lui-même le fonds documentaire, il peut chercher directement dans les inventaires à l’aide d’un moteur de recherche intégré », précise la directrice du lieu. Sur les 27 entrepôts de stockage gérés par Archiveco en France, 500.000 connexions par an sont recensées sur l’espace client. Des pics de connexion qui valident un savoir-faire mais également un savoir-être selon Gisèle Glaume qui insiste sur cette qualité inhérente à son personnel possédant pour la plupart un diplôme d’archiviste : « Il signe une charte de confidentialité, s’engage à être à l’écoute du client et à la plus grande discrétion », se félicite-t-elle.

Philippe Font

Sur la photo : Gisèle Glaume, directrice du pôle sud-ouest d’Archiveco. Photo Hélène Ressayres - ToulÉco