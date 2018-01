Ariel Sirat réélu au poste de directeur de l’IRT Saint-Exupéry pour cinq ans

Le Conseil d’administration de l’IRT Saint-Exupéry a confirmé le renouvellement du mandat de son directeur général, Ariel Sirat. Ce dernier est donc reconduit pour un mandat de cinq ans.

Il aura pour objectif de confirmer les capacités d’accélérateur de maturation technologique, de science et de compétences de l’IRT Saint-Exupéry. Mais également, de consolider les partenariats stratégiques publics et privés et d’assurer la pérennité de l’Institut. Afin de parvenir à ces objectifs, l’IRT Saint-Exupéry bénéficie d’un financement public garanti de 55 millions euros jusqu’en 2020.