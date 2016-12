Arnaud Ernst : « Une lame de fond arrive sur le marché de la restauration à Toulouse »

Burger King, Starbucks, Bruegger’s, Big Fernand, les enseignes déferlent sur l’agglomération depuis quelques mois. Quelle place occupe Toulouse par rapport aux autres villes de France ?

Toulouse est une métropole dynamique qui bouge. Mais en comparaison avec Bordeaux, Nantes ou Montpellier, elle enregistre un peu de retard sur la présence de marques locomotives, telles qu’Apple qui cherche à s’implanter depuis cinq ans. Dans la restauration, le développement en franchise est fréquent. En province, les grands groupes s’adossent à des locaux. Les premiers amènent leur image, les seconds supportent les risques financiers.

Comment expliquez-vous ce retard ?

Il existe plusieurs raisons. Toulouse souffre d’une image de petite ville de province, entre terre et mer, et sans TGV. La mairie fait des efforts. Désormais, sous une unique marque, So Toulouse, elle se rend sur des salons professionnels pour attirer les grandes enseignes.II existe aussi une résistance louable très forte du commerce local indépendant, en incluant les franchises. Des groupes solides et structurés se distinguent. Je pense à Arnaud Chérubin ( La Compagnie française, Les Ténors) et Christophe Baron ( Le Télégramme et L’Alimentation). L’immobilier ralentit l’arrivée des enseignes. En raison de la configuration urbaine de Toulouse, la surface moyenne d’une boutique est de 67 m² et la mise aux normes des locaux est difficile, voire impossible.Toulouse manque d’offres pour installer les enseignes.

Le constat que vous dressez n’est-il pas justement un rempart contre la standardisation des commerces à Toulouse ?

Il faut trouver un équilibre. Le consommateur est le patron. Il est attiré par les grands communicants, de type McDonald’s. Une lame de fond arrive sur le marché de la restauration : les clients cherchent du sens, de l’esthétisme et de l’expérience. Des tendances fast-good, street-vending (restauration de rue ambulante, NDLR) et l’hybridation des concepts s’imposent. Et les grandes enseignes se diversifient pour répondre à cette demande.

Jean-Jaurès concentre beaucoup de grandes enseignes. Qu’en est-il des autres quartiers ?

Nous assistons à un déplacement des flux vers Jeanne-d’Arc, en lien avec la requalification de la rue Bayard et la création du centre d’affaires autour de la gare, au détriment de la rue de Metz. Ce n’est pas anodin si McDo y a ouvert son concept « Originals ». La restauration accompagne les mouvements des actifs, les piétons et les intermodalités.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Arnaud Ernst, consultant, délivre son analyse sur l’évolution du marché de la restauration à Toulouse. Crédits : Hélène REssayres - ToulÉco.