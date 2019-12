L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, programme un spectacle d’arts de la rue Tout Foix tout flamme, par la Compagnie Carabosse, le 14 décembre. 20.000 visiteurs sont attendus pour cette deuxième édition, présentant des installations de feu conçues et réinventées spécialement pour la ville.

Cet événement est organisé en partenariat avec la Ville de Foix et le Conseil départemental de l’Ariège, et avec le soutien de la Région Occitanie et de la Drac Occitanie. Plusieurs rendez-vous sont donnés aux visiteurs avant le spectacle, notamment la projection de deux films à l’Estive, et une « allée des food trucks ».