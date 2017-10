Arterris prend le contrôle de La Belle Chaurienne et CCA du Périgord

Le tribunal de commerce de Paris a délibéré il y a quelques jours sur le dossier William Saurin et ses filiales. Et l’offre de reprise déposée par Arterris a été validée. Le groupe coopératif Arterris acquiert ainsi les sociétés Conserverie du Languedoc et CCA du Périgord basées respectivement à Castelnaudary et à Piégut-Pluviers. CDL et CCA commercialisent les marques La Belle Chaurienne et Les Bories du Périgord.

Les deux sociétés comptent plus de 200 personnes : 140 sur le site de Castelnaudary et La Belle Chaurienne et 80 pour la CCA du Périgord en équivalent plein temps. Arterris a annoncé conserver l’ensemble des salariés. Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie déployée par Arterris de consolider des filières d’excellence permettant d’assurer des débouchés aux productions de ses adhérents.

Le groupe détient déjà quatre sites (Revel, Labruguière, Montauban et

Gérone). Cette décision sécurise et développe le sourcing agricole de ces sociétés avec une production régionale et permet d’établir un modèle économique basé sur une organisation de filière amont/aval, du champ à l’assiette.

Arterris qui figure parmi les dix groupes agricoles français a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros de chiffre d’affaires et affiche 350.000 hectares de productions végétales.