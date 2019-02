La CPME 31 organise le 12 mars 2019 à partir de 11 heures au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse la troisième convention CPME 31. Les éditions en 2017 et 2018 avaient réuni un millier de personnes. La journée débutera avec l’assemblée générale et le déjeuner réservé aux adhérents. Elle sera suivie d’un speed business à 13h45 et d’un « Made in PME » avec des stands pour les adhérents et les partenaires, des ateliers, des RDV experts et un plateau télé.

A 18h45, Aurélie Jean, scientifique, spécialiste du codage informatique et fondatrice de la start-up MixR, assurera une conférence sur le thème « La PME du futur sera technologique ou ne sera pas ». L’événement sera suivi d’une table ronde sur « Impacts et atouts des nouvelles technologies dans les PME ».

Le mardi 12 Mars 2019 à partir de 11h. Infos pratiques : journée gratuite de 11h à 18h45. Pass Soirée ( Conférence + Soirée ) : tarif adhérent (20 euros), non adhérent (35 euros). Assemblée Générale réservée uniquement aux adhérents CPME31 à jour de leur cotisation, le droit de vote sera réservé aux personnes ayant + d’un an d’ancienneté