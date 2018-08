Association Toulouse 2030 : à quoi ressemblera la Ville rose dans douze ans ?

Tropisme du Sud ? Dynamisme économique tiré par l’aéronautique ? Le charme de la vieille ville ? Il y a sans doute un peu de tout cela pour expliquer la croissance démographique de Toulouse et de son agglomération, qui ne cessent de battre des records en la matière. Les chiffres constatés par l’Insee en janvier 2017 placent Toulouse en tête des villes françaises dont la population a le plus augmenté en un an, avec quelque 8000 nouveaux habitants.

Ainsi, la Ville rose, qui compte 470.000 habitants en 2014, est l’une des rares agglomérations françaises dont le centre progresse autant que la périphérie, marquant à la fois une densification de son centre-historique et une propension toujours réelle à l’étalement urbain. Ce phénomène est également observé pour l’agglomération : l’aire urbaine a progressé de près de 19.000 habitants par an, pour atteindre 1,3 million d’habitants. Mais toute médaille a son revers. Cette croissance démographique pose des problèmes d’urbanisme, de transport et de qualité de vie.

Un million d’euros de budget

Les enjeux et les défis de la ville d’aujourd’hui et de demain sont au centre des préoccupations de Toulouse 2030. L’association créée un « évènement unique » du 12 au 14 octobre autour de deux thématiques, l’architecture et l’urbanisme. Place du Capitole, sous une canopée circulaire en textile mirolège conçue par les architectes Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore, les Toulousains sont « invités à découvrir l’évolution de la ville » et « comment elle se prépare à devenir une métropole », selon Pierre Carli, président de Toulouse 2030. Par ailleurs président du directoire de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, il a rassemblé un million d’euros de budget auprès d’entreprises mécènes pour mener à bien ce projet, appelé à se renouveler tous les deux ans.

Cette première édition se caractérise par un programme chargé en conférences, débats, expositions, rencontres et tables-rondes. « Nous allons montrer les éléments valorisants de la ville comme le travail fondamental de l’urbaniste Joan Busquets pour l’image de Toulouse », précise Dominique Boudet. Le cofondateur de l’évènement et auteur de L’habitat collectif à Zurich salue aussi l’arrivée de la troisième ligne de métro et la construction « d’éléments remarquables », comme le PEx.

Les étudiants de l’école d’architecture de Toulouse sont aussi appelés à contribuer pour aller au-delà du constat. Sous la houlette de quatre architectes, ils présenteront leur vision à l’horizon 2030 de quatre quartiers, dont celui des Arènes et la zone industrielle du Chapitre.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le futur Pex dont l’ouverture est prévue fin 2019 sera au centre des discussions de l’événement Toulouse 2030 du 12 au 14 octobre. Crédits : DR