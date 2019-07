Toulouse. At Home change d’adresse pour mieux se regrouper

At Home va regrouper ses troupes dans un nouvel campus installé dans le quartier Compans-Caffarelli à Toulouse. Le déménagement est programmé pour la fin du mois de juillet. Finis les espaces de la place de la Bourse, des rues des Marchands et du Languedoc, l’association n’aura plus qu’une seule adresse toulousaine. « Nous allons ainsi retrouver une véritable force de frappe, qui va profiter aux échanges, aux synergies et redonner corps à l’esprit communautaire », argue Philippe Coste, qui a rejoint At Home en début d’année. « Il y a beaucoup de vertu à vivre au quotidien ensemble. »

Ce nouvel espace de 1300 m² est idéalement situé à quelques encablures de Toulouse Business School, école avec laquelle At Home vient de passer un partenariat, mais aussi d’Epitech ou encore d’Ynov, qui va s’installer prochainement place de l’Europe. « Nous avons aussi choisi ce quartier, car il est quasiment impossible de trouver un lieu de cette taille au centre-ville », juge Arnaud Thersiquel, son responsable et cofondateur.

Trois nouvelles entreprises vont rejoindre la communauté

Si l’objectif d’At Home n’est pas d’exploser ses effectifs avec ce déménagement, l’association va malgré tout accueillir trois nouvelles entreprises prometteuses à sa faveur : Vyfe, Swishlive et Emprunte Mon Toutou. Deux autres entités devraient rejoindre la communauté par la suite.

Elle compte à ce jour 400 personnes entre Toulouse et Paris et quarante entreprises hébergées. « Nous continuons à avoir une belle croissance et nous avons réalisé un chiffre d’affaires d’1 million d’euros en 2018 », se félicite Arnaud Thersiquel. 200.000 euros ont été investis pour aménager le nouveau lieu. « Nous allons proposer un savant mix d’open-space et de zones plus cloisonnées. Pour l’aménager, nous avons mené deux démarches complémentaires en parallèle. Nous nous sommes interrogés sur les besoins de la communauté et ce que représentait At Home pour nos membres. Notre objectif demeure de leur être utile, afin de leur permettre de se développer », note Philippe Coste.

Un projet pour la cité des start-up

At Home n’en a pas terminé avec les projets, loin de là. « Nous préparons notre mutation économique avec une levée de fonds, qui devrait nous permettre de nous développer encore avec l’Europe en ligne de mire et de devenir à l’avenir propriétaires de nos murs », lance Arnaud Thersiquel. Et surtout At Home est candidat finaliste avec deux autres concurrents pour exploiter les espaces Tiers Lieux de la future Cité des Start-up voulue par la Région Occitanie…

Agnès Frémiot

Sur la photo : At Home va notamment quitter ses locaux de la rue des Marchands. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco